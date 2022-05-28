İzmir ve Midilli arası vapur seferleri başlıyor: Fiyat 50 euro

17 Haziran'da başlayacak olan İzmir-Midilli hattı vapur seferleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz kar etmeyi düşünmüyoruz" dedi.

Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar İzmir'de bir araya geldiler.

Açıklama İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapıldı.

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza'nın da katıldığı toplantıda, fikir alışverişinde bulunuldu.

Soyer, İzmir-Midilli hattının biletlerinin Midilli'de de satılmasını istedi.

"Biz kar etmeyi düşünmüyoruz"

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Balkiza'dan da kapı vizesi talebinde bulunan Soyer, "Biz kar etmeyi düşünmüyoruz. Sadece bu hattı yaşatmak, bu şehirlerimize yapacağımız en büyük katkıdır. Aynı heyecanı sizden de görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İki şehrin kardeş şehir olması yönünde bir adım olmasını umuyoruz"

Midilli Belediye Başkanı Kytelis​​​​​​​ ise "Biz iki halkın iş birliğine, dostluğuna, kardeşliğine inanıyoruz. Özellikle iki belediyenin. Midilli halkının da mesajı bu yönde. Bu görüşmenin, iki şehrin kardeş şehir olması yönünde de ileride bir adım olmasını umuyoruz. Sizleri Midilli'ye bekliyoruz." görüşünü dile getirdi.

Tek yön ücret 50 avro

AA'nın haberine göre, İzmir-Midilli arasındaki ilk vapur seferi, 17 Haziran Cuma günü saat 09.30'da Alsancak Limanı'ndan başlayacak.

Vapur, 2 saat 45 dakikalık yolculuğun ardından Midilli'ye varacak, 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra Midilli'den hareket ederek İzmir'e dönecek.

Haftada bir yapılması planlanan İzmir-Midilli seferlerinin sayısı gelen taleplere göre artırılabilecek. Tek yön ücreti ise 50 avro olacak.

Yeşil pasaport ve Schengen vizesi olanlar..

İZDENİZ bünyesinde hizmet veren katamaran tipi İhsan Alyanak Vapuru ile yapılacak seferlerin Türkiye acente işlemleri İZDENİZ tarafından yürütülecek.

Bilet satışları çevrim içi yapılacak. Ayrıca Alsancak Limanı'nda kurulacak ofiste de bilet satış hizmeti verilecek.

Yeşil pasaport ve Schengen vizesi olanlar seyahatten yararlanacak.

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