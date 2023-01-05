Petrol
78.33
0.63%
Euro
19.8068
-0.43%
Dolar
18.7718
0.16%
Altın
1.107
-0.91%
Borsa
5136
0.00%
Bitcoin
320.171
0.34%
BTXN Coin
7.13
-2.99%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    İzmir'de 10 metrelik köpek balığı ağa takıldı

    Tekneyle ava çıkan balıkçılar, 10 metre boyunda, 2 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladı. Köpek balığı, sahile vinçle getirildi.
    • 05.01.2023 - 17:34
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 10 metrelik köpek balığı ağa takıldı

    İzmir’in Urla ilçesindeki İskele Su Ürünleri Kooperatifi ortağı balıkçılar, dün gece Gelinkaya açıklarına ağ attı.

    10 metrelik camgöz yakaladılar

    Balıkçılar, sabah kontrol ettikleri ağlarına 10 metre boyunda 'camgöz' cinsi köpek balığıyla karşılaştı.

    DHA'nın haberine göre vinçle sahile getirilen 2 ton ağırlığındaki köpek balığını görenler, fotoğraf çekti.

    “Kıyıya nadiren gelir”

    İlçedeki balıkçılar ilk kez bu kadar büyük bir köpek balığı yakaladıklarını belirtti.

    Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, “Korunması gereken bir tür. Genellikle Akdeniz'in açıklarında yaşar, kıyıya nadiren gelir. Balık sürüsünü takip edip kıyıya gelmiş olabilir. Balıklarla beslendiği için insanlara bir zararı yoktur.” dedi.

    İzmir'de 10 metrelik köpek balığı ağa takıldı VİDEO

    İzmir de 10 metrelik köpek balığı ağa takıldı #1

    İzmir de 10 metrelik köpek balığı ağa takıldı #2

    İzmir de 10 metrelik köpek balığı ağa takıldı #3

    İzmir de 10 metrelik köpek balığı ağa takıldı #4


    CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki
    Gündem

    CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Küvet keyfinde...
    Medya

    Küvet keyfinde...

    Görüş Bildir