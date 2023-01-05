Tekneyle ava çıkan balıkçılar, 10 metre boyunda, 2 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladı. Köpek balığı, sahile vinçle getirildi.

İzmir’in Urla ilçesindeki İskele Su Ürünleri Kooperatifi ortağı balıkçılar, dün gece Gelinkaya açıklarına ağ attı.

10 metrelik camgöz yakaladılar

Balıkçılar, sabah kontrol ettikleri ağlarına 10 metre boyunda 'camgöz' cinsi köpek balığıyla karşılaştı.

DHA'nın haberine göre vinçle sahile getirilen 2 ton ağırlığındaki köpek balığını görenler, fotoğraf çekti.

“Kıyıya nadiren gelir”

İlçedeki balıkçılar ilk kez bu kadar büyük bir köpek balığı yakaladıklarını belirtti.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, “Korunması gereken bir tür. Genellikle Akdeniz'in açıklarında yaşar, kıyıya nadiren gelir. Balık sürüsünü takip edip kıyıya gelmiş olabilir. Balıklarla beslendiği için insanlara bir zararı yoktur.” dedi.

İzmir'de 10 metrelik köpek balığı ağa takıldı VİDEO

