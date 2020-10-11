İzmir'de 2 katlı binada yangın: 25 papağan telef oldu

İzmir'in Konak ilçesinde, 2 katlı çanta imalathanesinde çıkan yangında, iş yerinde bulunan 25 papağan telef olurken, bir kadın itfaiye eri de kendini son anda kurtardı.

İzmir'in Konak ilçesi Etiler Mahallesi 1269 sokakta, Abdulkadir Aras'a ait olan çanta imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekibine bildirdi.

BİNA, İÇİNDEKİ 25 PAPAĞAN İLE BİRLİKTE YANDI

Olay yerine uluşan itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Öte yandan iş yerinde bulunan 25 papağının telef olduğu ileri sürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

KADIN İTFAİYE ERİ SON ANDA KURTULDU

Yangına müdahale eden kadın itfaiye eri, alevlerin kızışmasından dolayı binada kısa süre mahsur kaldı. Ekip arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkan itfaiye eri çalışmalarına devam etti.