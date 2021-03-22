İzmir'de 22 sığınmacı kurtarıldı
Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.
- AA
- 22.03.2021 - 05:01
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.
22 SIĞINMACI KURTARILDI
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 22 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.