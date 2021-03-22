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    İzmir'de 22 sığınmacı kurtarıldı

    Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.
    • AA
    • 22.03.2021 - 05:01
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    İzmir'de 22 sığınmacı kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

    22 SIĞINMACI KURTARILDI

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 22 sığınmacı kurtarıldı.

    Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

    İzmir de 22 sığınmacı kurtarıldı #1

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