İzmir'de 3 günlük bebeği test bahanesiyle kaçırdı İzmir'de, Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini test bahanesiyle alıp kaçan kadın, yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde, Suriye uyruklu bir aileye kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan bir kadın, test bahanesiyle, 3 gün önce dünyaya gelen çocuğu alarak uzaklaştı.

Bebeği örtüye sarıp kaçırdı

Kucağındaki bebeği örtüye sararak uzaklaşan kadından tekrar haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, hastaneden çıktıktan sonra taksiyle bindiği tespit edilen kadının kimliğini belirleyip, yakalamak için harekete geçti.

Bebek kurtarıldı, kadın gözaltında

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, isminin S.G. olduğu belirlenen kadını yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli kadın ile birlikte bulunan ve sağlık durumu iyi olan bebek ise ailesine teslim edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan olay anı, hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; şüpheli S.G.’nin bebeği örtüye sararak uzaklaştığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan S.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)