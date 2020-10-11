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    İzmir'de 4 katlı binada yangın

    İzmir'in Menemen ilçesinde 4 katlı apartmanın 3. katınca çıkan yangın üst kata sıçrarken, 2 dairede de maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 05:16
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    İzmir'de 4 katlı binada yangın

    İzmir'in Menemen ilçesi Yeşilpınar Mahallesi 338. Sokak’ta, 4 katlı binanın 3’üncü katında telefon şarj aletinden çıktığı ileri sürülen yangında, işten eve gelen baba E.K., annesi evde olmayan ve dairenin içerisinde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu evden alarak dışarı çıktı.

    YANGIN TÜM DAİREYİ SARDI

    Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, bu esnada alevler etkisini artırarak daireyi tamamen sardı.

    İzmir de 4 katlı binada yangın #1

    ÜST KATA DA SIÇRADI

    Bir süre sonra yangın üst kata da sıçrarken, üst katta bulunan ikamet sahibi itfaiye ekipleri ve komşular tarafından zehirlenmekten son anda kurtarılarak evinden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, her iki dairede de maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de 4 katlı binada yangın #2

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