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    İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

    İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

    Buca ilçesinde, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 04.11.2022 - 03:58
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 04:28
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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 03.29’daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.

    Henüz olumsuz bir ihbar yok

    İzmirlileri uykudan uyandırarak sokağa döken depremde, herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem - VİDEO

    Tunç Soyer'den açıklama

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depreme ilişkin “İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum.

    "Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı"

    Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok.” açıklamasını yaptı.

    Bakan Soylu: "2 vatandaşımız yaralandı"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verdi.

    İzmir de 4.9 büyüklüğünde deprem #1

    İzmir de 4.9 büyüklüğünde deprem #2

    İzmir de 4.9 büyüklüğünde deprem #3


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