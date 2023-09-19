İzmir’de 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi İzmir'in Aliağa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheliye 3 milyon 200 bin lira para cezası kesildi.

İHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

65,8 ton yasa dışı akaryakıt ele geçirildi

Operasyonda bir depoda 65,8 ton yasa dışı karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

3 milyon ceza kesildi

Öte yandan konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince 2 şahsa yaklaşık 3 milyon 200 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)