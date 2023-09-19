İzmir’de 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İHA
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
65,8 ton yasa dışı akaryakıt ele geçirildi
Operasyonda bir depoda 65,8 ton yasa dışı karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
3 milyon ceza kesildi
Öte yandan konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince 2 şahsa yaklaşık 3 milyon 200 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)