DHA

İzmir'de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İsrail’i korumakla görevli İzmir Limanı’na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçirdi.

Çuvalı geçiren şahıslar, "Yankee go home" sloganları attı.

Yaşanılan ilginç olay sonrası İzmir Valiliği'nden bir açıklama geldi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada olaya karışan 15 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 02.09.2024 Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın 13'ü erkek toplam 15 şahıstan oluşan grup tarafından ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur.



Ayrıca 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir.



Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.