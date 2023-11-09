İzmir'de alacaklı bir adam marketteki oyun makinesini götürmeye çalıştı Market sahibinin kendisine borcu olduğunu iddia eden Mehmet A., alacağını tahsil edemeyince markette duran oyun makinesini almak istedi. Şikayet üzerine tarafların sorgulandığı olayda bir kişi tutuklandı.

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DHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alacaklı olayı yaşandı.

Mehmet A. isimli şüpheli, E.Ç.'nin marketine gelerek alacağını tahsil etmek istedi.

Market çalışanları, E.Ç.'nin o an orada olmadığını ve para veremeyeceklerini söyleyince, Mehmet A. markette duran oyun makinesini almaya çalıştı.

Çalışanlara aldırış etmedi

Alacağı para yerine oyun makinesini götürmek isteyen şüpheliye market çalışanları engel oldu.

Ancak Mehmet A., iş yeri sahibi E.Ç.'nin durumdan haberi olduğunu söyledi ve zor kullanarak makineyi sökmeye devam etti.

Esnaf müdahale edince ayrıldı

İkna olmayan market çalışanları durumu E.Ç.'ye bildirdi ve Mehmet A.'nın makineyi götürmesine güçlükle engel oldu.

Çevredeki diğer esnafın da araya girmesiyle dışarı çıkarılan Mehmet A., olay yerinden ayrıldı.

O anlar kamerada

E.Ç.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheli Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelinin oyun makinesini götürmeye çalışırken, "Bir şey olduğu yok sorumluluk bende." ve "Bütün kameralar çeksin." dediği anlar görüntülerde yer aldı.

Sorguya alındılar

Konuyla ilgili harekete geçen güvenlik ekipleri, market sahibi E.Ç.'yi, alacağını tahsil etmek için gelen Mehmet A.'yı, ve konuyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen Mehmet A.'nın arkadaşları M.O. ve C.O. isimli kişileri sorguya aldı.

"Korkudan iş yerine gidemiyorum"

Polise ifade veren E.Ç., Mehmet A., tarafından daha önceden de tehdit edildiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi.

E. Ç.'nin ifadesinde M.O. ve C.O. isimli kişilerin kendisinden daha önce para istediğini, şikayetçi olduktan sonra da Mehmet A.'nın bu kişiler adına kendisinden para istemeye gelmeye başladığını söyledi.

Mehmet A.'dan şikayetçi olduğunu belirten E.Ç., şüphelilerce tehdit edildiği için bir süredir iş yerine gidemediğini de ifade etti.

Şüpheliler ifadelerini verdi

Mehmet A., ifadesinde M.O. isimli arkadaşının söz konusu market sahibinden alacağı olduğunu, tahsil edemediği için kendisinden yardım istediğini söyledi.

C.O. ise ifadesinde, market sahibi E.Ç.'nin kendisinden bayi açmak için muvafakatname istediğini ve bir miktar para karşılığınada anlaştıklarını, ancak parasını alamayınca arkadaşı Mehmet A.'dan yardım talep ettiğini söyledi.

1 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet A. tutuklanırken, diğer M.O. ve C.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Market sahibi E.Ç.'nin avukatı, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek şüphelilerin en ağır cezayı almaları için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)