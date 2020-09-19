İzmir'de alkollü şahıs, 5. kattan tenteye düştü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir binanın 5. kat balkonundan birinci kattaki tentenin üzerine düştüğü iddia edilen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi 6323 Sokak'taki bir binanın 5. katında oturan ve alkollü olduğu iddia edilen Murat Altınay (42), evinin balkonundan birinci kattaki özel bir okulun tentesine düştü.

Altınay'ın eşinin Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması üzerinden yardım talep etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE, VİNÇ YARDIMI İLE KURTARDI

Polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin Altınay'ı düştüğü yerden çıkaramaması üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla Altınay'ı düştüğü tentenin üzerinden aldı.

Altay, ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BİR ANDA ÇIĞLIK KOPTU"

Mahalle sakinlerinden Mahmut Açıkkan, çığlıklar ve gürültü üzerine aşağı indiklerini söyledi.

Olay yerine geldiklerinde komşularının düştüğünün söylendiğini belirten Açıkkan, "Maç seyrediyordum bir anda çığlık koptu. Ardından da gürültü geldi. Balkona çıktığımda kadınlar ve erkekler bağırıyordu. Polisler ve ambulans geldi. Komşuları da aşağıya indi. İtfaiye geldi aldı. Hiçbir şey yokken bir anda ses geldi. Ne olduğu belli değil şu anda." diye konuştu.