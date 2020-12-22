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    İzmir'de başıboş gezen maymun

    Urla'da, başıboş gezen ve daldan dala atlayan maymun görenleri şaşırttı.
    • İHA
    • 22.12.2020 - 14:25
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 14:28
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    İzmir'de başıboş gezen maymun

    İzmir’in Urla ilçesi Çeşmealtı mevki Güvendik Mahallesi'ndeki bir evde çalışan işçiler, yanı başlarına kadar gelen maymunu gördü.

    Oldukça şaşıran işçiler, maymunun nerden geldiğini anlamaya çalıştı.

    Maymunun yakalamak isteyen işçiler, maymunun saldırgan tavırlarını görünce korkudan yaklaşamadı.

    Daldan dala atlayan maymun, bu sırada bir evin çatısına çıktı.

    ORMANLIK ALANDA GÖZDEN KAYBOLDU

    Evin çatısında uzun süre bekleyen maymun, daha sonra ormana doğru giderek gözden kayboldu.

    Maymunun birisine mi ait olduğu, evden mi kaçtığı ya da ormanlık alanda mı yaşadığı ise bilinmiyor.

    İzmir de başıboş gezen maymun #1

    İzmir de başıboş gezen maymun #2

    İzmir de başıboş gezen maymun #3

    İzmir de başıboş gezen maymun #4

    İzmir de başıboş gezen maymun #5

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