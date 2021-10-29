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    İzmir'de bayram coşkusu klasik otomobillerle yaşandı

    İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, birbirinden güzel otomobilleriyle kent içinde konvoy yaparak yaşadı.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 20:30
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    İzmir'de bayram coşkusu klasik otomobillerle yaşandı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı.

    KLASİK OTOMOBİLLERLE KONVOY YAPTILAR

    Kent genelinde gerçekleştirilen etkinliklerin arasında en ilgi çekici olanlardan biri de İzmir Klasik Otomobil Derneği üyelerinin oluşturduğu konvoy oldu. Birbirinden güzel otomobilleriyle, saat 18.00'de, Tarihi Havagazı Fabrikası'nın önünde toplanan klasik otomobil sevdalıları, konvoy halinde Karşıyaka ilçesi istikametine ilerledi.

    Klasik otomobil konvoyunu gören İzmirliler de cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Dernek üyeleri, 29 Ekim coşkusunu klasik otomobil aşklarıyla birleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini ve bunu her sene tekrarlayacaklarını dile getirdi.

    İzmir de bayram coşkusu klasik otomobillerle yaşandı #1


    İzmir de bayram coşkusu klasik otomobillerle yaşandı #2

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    İzmir de bayram coşkusu klasik otomobillerle yaşandı #4

    İzmir de bayram coşkusu klasik otomobillerle yaşandı #5

    İzmir de bayram coşkusu klasik otomobillerle yaşandı #6

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    İzmir de bayram coşkusu klasik otomobillerle yaşandı #9

    İzmir de bayram coşkusu klasik otomobillerle yaşandı #10

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