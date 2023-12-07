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İzmir’de berber dükkanında silahlı saldırı kamerada

İzmir’de berber dükkanında silahlı saldırı kamerada İzmir’de içerisinde müşteriler olan berber dükkanında bir şahıs silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.