İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde akşam 23:30 sıralarında İZBAN istasyonunun yakınındaki üst geçitte iki grup arasında omuz atma gerekçesiyle tartışma çıktı.

Gerginliğin artması sonucunda tartışma tekme ve tokatlı kavgaya döndü. Kavgada, tekme ve tokatın yerini kaldırım taşı ve bıçak aldı.

Kadir Özdemir, Azat Ö., Oğuzhan S. ve Emrah S. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şüpheliler E.Y., F.Y., Y.C.Y., U.Ç. ve D.B. suç aletleri ile birlikte olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımı ile ambulanslara taşındı.

Kadir Özdemir ve Azat Ö. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Oğuzhan S. ile Emrah S. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedaviye alınan Kadir Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Azat Ö. ve Oğuzhan S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Emrah S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAÇAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sırasında vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçi ekipleri koordineli olarak, olay yerinden suç aletleri ile kaçan 5 şüpheliyi, 5 dakika içerisinde yakaladı. Polis otosuna alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

KARŞI GRUBUN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDA EDİLDİ

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve üzerinde arama yapılan bir şüpheli karşı grubun alkollü olduğunu iddia ederek, "Arkadaşlar salak, kafaları güzel emaneti salladılar. Biz onlara yumruk attık, kendimizi koruduk. O salak emanet çekti" şeklinde ifadeler kullandığı görüntülendi. Meydana gelen olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri üst geçitte incelemelerde bulundu.

İki grubun arasında yaşanan arbede, bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun tekme ve tokat kullanarak birbirlerine saldırdığı ve bir şüphelinin de kaldırım taşı fırlattığı anlar yer alıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



