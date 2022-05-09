İzmir'de tütün mamulleri satışı yapan iş yeri, bir kişi tarafından kurşunlandı.

Saat 22.55 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Sevgi Mahallesi, Eski İzmir Caddesi üzerinde bulunan tütüncü dükkanının önünde meydana gelen olayda kimliği belirsiz şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla tütün mamulleri satışı yapan iş yerine peş peşe ateş ederek kaçtı.

İş yerine 10 mermi isabet etti

DHA'nın haberine göre, silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerine 10 merminin isabet ettiği belirlenirken, ölen veya yaralanan olmadı.

Kurşunlama olayı kamerada

Meydana gelen kurşunlama olayı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da anbean görüntülendi. Şüphelinin silahı beline sakladığı, işyerine yaklaştıktan sonra da peş peşe ateş ettiği görüldü. Bu sırada şüphelinin yanından geçen bir kadının korkuyla bir markete sığındığı da görüntülerde yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de bir iş yerine silahlı saldırı VİDEO





















