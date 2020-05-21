İzmir'de merkezi ezan sistemine sızarak Çav Bella şarkısının çalınmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmışken, bugün de Selda Bağcan şarkısı çalındı. Müftülük merkezi sistemi durdurdu.

İzmir'de dün bazı ilçelerin camilerinin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından "Çav Bella" şarkısının çalınması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Banu Özdemir isimli şahıs da "dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştı.

İzmir'de cami minaresinden ikinci şarkı yayını VİDEO

YUH YUH ŞARKISINI DİNLETTİLER

Bugün de yine kimliği belirsiz kişiler tarafından korsan olarak bazı camilerin hoparlörlerinden Selda Bağcan'ın "Yuh Yuh" şarkısı çalındı.

Yaşanan bu ikinci olayın ardından İzmir İl Müftülüğü açıklama bir açıklama yayınlandı.

İzmir'de cami hoparlöründen 'Çav Bella' çalındı VİDEO

"MERKEZİ SİSTEM GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU"

Açıklamada, "20 Mayıs Çarşamba günü ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından da konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı