İzmir’de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu

İzmir’de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu

Türkiye'de gündem "doğalgaz bulundu mu" olurken İzmir'de gündem ise CHP'nin muhtarlara dağıttığı Atatürk heykelinin Atatürk'e benzememesi...

İzmir’de CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun muhtarlara dağıttığı Atatürk heykeli tartışmaları beraberinde getirdi.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçekleştirdiği ziyaretlerde Atatürk büstü hediye etti.

ATATÜRK'E BENZEMİYOR TARTIŞMASI

Konak’ın Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner’in ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan tartışmada, birçok kişi büstün Atatürk’e benzememesi konusunda eleştiride bulundu.

Eleştirilerin ardından Muhtar Kahramaner paylaşımını sildi.

Muhtar Şengül Kahramaner kendi sayfasında yaptığı paylaşımı silmesine rağmen konuyla ilgili kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı.