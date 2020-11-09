İzmir'de deprem anında çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı
Büyük bir yıkıma neden olan 6.6 şiddetindeki depremin yaşandığı sırada drone kaydı alan bir vatandaşın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Depremin yaşattığı panik, bir kez daha gözler önüne serildi.
- DHA
- 09.11.2020 - 18:01
- Güncelleme : 09.11.2020 - 18:04
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma sebep oldu.
Büyük bir bölümü Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bulunan 17 bina yıkılırken, çok sayıda bina hasar gördü.
Depremde 115 kişi ise yaşamını yitirdi.
EGE VE MARMARA'DA HİSSEDİLDİ
Deprem İzmir'in yanı sıra Ege ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde de hissedilerek, tedirginlik yarattı.
İzmir'de deprem anında çekilen dron görüntüleri ortaya çıktı VİDEO
DRONE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
İzmir'e komşu Aydın'da da hissedilen deprem anı, drone kamerasına yansıdı. Çekim için havaya drone'un kaldırıldığı sırada kent sallanmaya başladı.
TEDİRGİNLİK DİKKAT ÇEKTİ
Görüntülerde, vatandaşların koştuğu ve yaşadığı tedirginlik dikkat çekti.