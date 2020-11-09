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İzmir'de deprem anında çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de deprem anında çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı

Büyük bir yıkıma neden olan 6.6 şiddetindeki depremin yaşandığı sırada drone kaydı alan bir vatandaşın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Depremin yaşattığı panik, bir kez daha gözler önüne serildi.