Dolar
8.1212
-4.6729%
Euro
9.6389
-4.8141%
Altın
1867.1
-4.3689%
Borsa
1228.36
3.0537%
G. Altın
491.95
-8.0164%
Bitcoin
122777.75
-6.8111%
EXEN Coin
12.16
0.74%
17ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 17 C

    İzmir'de deprem anında çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı

    Büyük bir yıkıma neden olan 6.6 şiddetindeki depremin yaşandığı sırada drone kaydı alan bir vatandaşın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Depremin yaşattığı panik, bir kez daha gözler önüne serildi.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 18:01
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 18:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de deprem anında çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma sebep oldu.

    Büyük bir bölümü Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bulunan 17 bina yıkılırken, çok sayıda bina hasar gördü.

    Depremde 115 kişi ise yaşamını yitirdi.

    EGE VE MARMARA'DA HİSSEDİLDİ

    Deprem İzmir'in yanı sıra Ege ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde de hissedilerek, tedirginlik yarattı.

    İzmir'de deprem anında çekilen dron görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    DRONE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

    İzmir'e komşu Aydın'da da hissedilen deprem anı, drone kamerasına yansıdı. Çekim için havaya drone'un kaldırıldığı sırada kent sallanmaya başladı.

    TEDİRGİNLİK DİKKAT ÇEKTİ

    Görüntülerde, vatandaşların koştuğu ve yaşadığı tedirginlik dikkat çekti.

    İzmir de deprem anında çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı #1

    İzmir de deprem anında çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı #2

    İzmir de deprem anında çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı #3

    İzmir de deprem anında çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı #4

    İzmir de deprem anında çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı #5

    İzmir de deprem anında çekilen drone görüntüleri ortaya çıktı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir