İzmir'de emniyet şeridini ihlal eden 49 araca 45 bin lira ceza

İzmir'de emniyet şeridini ihlal eden 49 araca 45 bin lira ceza

İzmir'de gerçekleştirilen trafik uygulamasında, emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler ile kuralları ihlal eden 49 sürücüye 45 bin lira idari para ceza uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, 2 Ağustos sabahı saat 08.00 - 10.00 arası, İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, emniyet şeridini ihlal ederek diğer sürücülerin hakkını gasbeden ve trafiği tehlikeye sokan 25 sürücü ile seyir halinde iken iletişim araçlarını ele alarak kullanan, emniyet kemeri ve kask takmayan 24 sürücüye toplam 45 bin lira idari ceza uygulandı.

Emniyet şeridi kurnazları drone ile tespit edildi

İHA'da yer alan habere göre yolda, sabah trafiğini bahane ederek emniyet şeridinden ilerlemek isteyen araç sürücüleri, polis ekipleri tarafından havadan drone ile görüntülenirken, polis ekiplerini karşılarında gören araç sürücülerinin orta ve sol şeride girerek kendilerini gizlemeye çalıştıkları da görüldü.

Öte yandan, emniyet şeridinden gelip önüne geçen araç sürücüsünün polis ekiplerince durdurulduğunu gören bir vatandaş ise olaya tepkisini alkış tutarak gösterdi.





















