İzmir'de eşiyle kavga eden adam, otomobiliyle birlikte kendini ateşe verdi Bornova ilçesinde bir kişi, iddiaya göre eşiyle yaşadığı sorunlar sonrası sinir krizi geçirip otomobilini ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan şahıs ağır yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.