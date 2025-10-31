İzmir'de eşiyle kavga eden adam, otomobiliyle birlikte kendini ateşe verdi

- İzmir Bornova'da İlhan Ö., eşiyle yaşadığı sorunlar sonrası aracını ateşe verdi.
- Alevler arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'de Bornova ilçesinde gece saat 22.10 sıralarında Barbaros Mahallesi 5454 Sokak’ta İlhan Ö. (63), park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi.
KENDİNİ YAKAN ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İlk incelemelere göre, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.