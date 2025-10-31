Abone ol: Google News

İzmir'de eşiyle kavga eden adam, otomobiliyle birlikte kendini ateşe verdi

Bornova ilçesinde bir kişi, iddiaya göre eşiyle yaşadığı sorunlar sonrası sinir krizi geçirip otomobilini ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan şahıs ağır yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 02:19
İzmir'de eşiyle kavga eden adam, otomobiliyle birlikte kendini ateşe verdi
  • İzmir Bornova'da İlhan Ö., eşiyle yaşadığı sorunlar sonrası aracını ateşe verdi.
  • Alevler arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de Bornova ilçesinde gece saat 22.10 sıralarında Barbaros Mahallesi 5454 Sokak’ta İlhan Ö. (63), park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi.

KENDİNİ YAKAN ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlk incelemelere göre, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İç Haber Haberleri