İzmir'de işçi servisleri ile otomobil kaza yaptı: 6 yaralı İzmir'de iki işçi servisi ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA

İzmir Çanakkale Yolu'nda, saat 23.00 sıralarında, Engin Y. idaresindeki 09 JL 542 plakalı otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki 35 S 03191 plakalı işçi servisi çarpıştı.

İş yerinin duvarına çarptı

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride sürüklenen işçi servisi, 35 S 95060 plakalı başka bir işçi servisine çarptı; ardından bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sürücüler ile yolcu konumunda bulunan A.T, A.Y, T.T. ve O.Y. yaralandığı belirlendi.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)