İzmir'de İZBAN hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, arızanın iş çıkış saatine denk gelmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Tepeköy istikametine giden İzmir Banliyö Sistemi’nin (İZBAN) Konak ilçesinde bulunan Kemer İstasyonu'ndan çıktıktan sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten durdu.

Uzun bir süre tren içerisinde mahsur kalan vatandaşlar zaman zaman havasız kalırken, çareyi trenden atlamakla buldu.

Trenden atlayıp raylardan yürüdüler

Trenden kendi imkanlarıyla çıkan vatandaşlardan bazıları yollarına raylar üzerinden yürüyerek devam ederken, bazı vatandaşlar ise teller üzerinden atladı.

İstasyonlarda yoğunluk oluştu

İHA'nın haberine göre, arızanın iş çıkış saatine denk gelmesiyle diğer istasyonlarda da yoğunluklar oluştu.

İzmir'de İZBAN arızalanınca vatandaşlar raylardan istasyona yürüdü VİDEO