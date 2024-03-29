İzmir'de İZBAN arızası! Yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı İzmir’de İZBAN'da yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular trenden indi. Zor anlar yaşayan İzmirliler, raylardan yürüyerek istasyona ulaştı.

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İHA

İzmirlilerin ulaşım çilesi...

Toplu ulaşım araçlarındaki bakım ve onarım yetersizliği, vatandaşların sıkça mağdur olmasına neden oluyor.

Bunlara son örnek İZBAN'da yaşandı..

İzmir'in metro ağı olan İZBAN'da gün içerisinde yaşanan teknik arıza yolculara zor anlar yaşattı.

Raylardan istasyona yürüdüler

Arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı.

Birbirlerini raylardan yukarıya çekerek istasyona çıktılar

Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı.

Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)