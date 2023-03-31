İzmir'de kimya fabrikasına sahte içki operasyonu Bornova'daki kimya fabrikasına düzenlenen operasyonda 52 bin litre etil alkol, 2 adet elektronik arıtma makinesi, 3 adet ambalajlama makinesi, 3 adet karıştırma kazanı, bir adet dolum makinesi, çok sayıda muhtelif ambalaj ve bidon ele geçirdi.

İHA İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında kaçak/sahte alkollü içki üretiminde kullanılan Denatonyum Benzoat isimli kimyasal maddenin çeşitli makinelerde kullanılarak ayrıştırıldığı ve elde edilen etil alkolün sahte/kaçak alkollü içki yapımında kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğüne yönelik bilgi elde edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Ele geçirilenler Fabrikada yapılan aramada 52 bin litre etil alkol, 2 adet elektronik arıtma makinesi,3 adet ambalajlama makinesi, 3 adet karıştırma kazanı, bir adet dolum makinesi, çok sayıda muhtelif ambalaj ve bidon ele geçirildi. İşletme sorumlusu M.H.H. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.