İzmir'de kız arkadaşını darbeden şüpheli, serbest kaldı

Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı bulvarın ortasında darbeden H.K., polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde H.K. (20) ile kız arkadaşı H.K. (16) arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın uzaması üzerine H.K., kız arkadaşına yumruk ve tokat atarak darbetmişti.

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O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, çok sayıda kişi olaya tepki gösterirken, kızı darp eden kişinin bulunup, cezalandırılması istenmişti.

Görüntülerden yola çıkan polis, kızı darbeden kişinin H.K. olduğunu tespit etmiş, ve yakalanıp gözaltına alınmıştı.

İTİRAF ETTİ

H.K., polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf edip, kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada darbettiğini söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





