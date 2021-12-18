İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 22 işçinin yaralandığını açıkladı.

İzmir'in Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.

GRİZ PATLAMASI OLDUĞU AÇIKLANDI

Griz patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa’dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

50'YE YAKIN İŞÇİ ÇALIŞIYORDU

Madende 50’ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.

İzmir'de maden ocağında göçük - VİDEO

22 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma’daki madenlere çok yakın bulunuyor.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER: CAN KAYBIMIZ YOK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık'taki kısmi maden göçüğünde madenin tümüyle tahliye edildiğini belirterek, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.

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