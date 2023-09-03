İzmir'de mangalcılar yangın çıkardı İzmir’in Urla ilçesinde mangal yakmak isteyenlerin çıkardığı yangın, koyda bulunan vatandaşlar tarafından denizden kovayla su taşınarak imece usulü söndürüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yaz aylarından bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Yurdun dört bir yanında yükselen alevler, büyük korkuya neden oluyor.

Kimi yangınlar saatler içerisinde söndürülürken, kimileri ise günler sonra kontrol altına alınabildi.

Yaşanan doğal afete kimi zaman insan faktörü de ekleniyor..

İnsan kaynaklı yangınlara son örnek İzmir'de yaşandı.

Mangal ateşi ormanı yakıyordu

Urla’nın Demircili Mahallesi'nde bulunan bir koydaki makilik alanda yakılan mangal faciaya neden oluyordu.

Mangaldan çalılara sıçrayan ateş, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Koydaki tatilciler denizden su taşıyarak söndürdü

Yangına koyda bulunan tatilciler müdahale etti. Vatandaşların imece usulü denizden kovalarla su taşıyarak yangına müdahale ettiği görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Vatandaşların erken müdahalesi ve Demircili Mahallesi'nde bulunan yangın söndürme kitlerinin kullanılmasıyla alevler daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alındı.