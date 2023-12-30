İzmir'de metro istasyonunda yürüyen merdiven ters hareket etti! 5 yaralı İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı.

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AA

Sıklıkla karşılaştığımız metro kazalarına bir yenisi daha eklendi..

Bu kez olayın adresi İzmir.

İzmir'in metro ağı İZBAN'ın Üçyol durağında sıradışı bir olay yaşandı.

Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

5 kişi yaralandı

Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İzmir Büyükşehir'den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumları ile yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)