İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 40 zam

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası’nın, öğrenci servislerindeki yüzde 40 fiyat artışı talebi UKOME tarafından onayladı.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası, petrol fiyatlarında yaşanan artışı gerekçe gösterdi, öğrenci servislerinde yüzde 40 fiyat artışı talep etti.

Odanın bu talebi UKOME tarafından onaylandı.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert, esnafın büyük bir özveri ile çalışmaya devam ettiğini söyledi.

“Artış bu dengeyi korumak amaçlıdır”

Servisçi esnafını düşünürken öğrenci velilerini de mağdur etmek istemediklerini kaydeden Mert, “Söz konusu yüzde 40’lık artış bu dengeyi korumak amaçlıdır. Araçlarımızın bakım gideri, yedek parçası, lastik gideri istediğimiz yüzde 40 oranından daha fazla artış göstermiştir.” dedi.

0-3 km arası aylık 540 TL

İHA’da yer alan haberi göre yeni öğrenci servis tarifesi şu şekilde oldu:

- En yakın mesafe olan 0-3 km arası aylık 540 TL,

- Yıllık 4 bin 860 TL,

- En uzak mesafe 0-40 km arası aylık bin 370 TL,

- Yıllık 12 bin 330 TL.