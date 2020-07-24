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    İzmir'de otomobil, güvenlik kulübesine girerek durdu

    Hızını alamayan otomobil, güvenlik kulübesine dalınca güvenlik görevlisi ölümden döndü. O anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 17:54
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    İzmir'de otomobil, güvenlik kulübesine girerek durdu

    İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, kaza meydana geldi.

    Sabah 05.45 sıralarında Alaçatı Port bölgesinde Ö.C. idaresindeki otomobil, hızla seyir halindeydi. Bu sırada Ö.C.'nin kullandığı araç, hızını alamayarak bölgede bulunan güvenlik kulübesine çarptı.

    ÖLÜM RİSKİ ATLATTI

    Kaza sonrası ortalık savaşa alanına döndü. O sırada kulübede olan güvenlik görevlisi ise ölümle burun buruna geldi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Aracın kulübeye çarpmasıyla ayağı kırılan güvenlik görevlisi, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İzmir'de otomobil, güvenlik kulübesine girerek durdu VİDEO

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

    Öte yandan dehşete düşüren kaza, saniye saniye kameralara yansıdı. Mala zarar veren ve yaralanmaya neden olan araç sürücüsü Ö.C. ve aracın içindeki A.S. ile M.R., Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerde alkolsüz çıkan şahısların, Çeşme Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

    İzmir'de otomobil, güvenlik kulübesine girerek durdu #1

    İzmir'de otomobil, güvenlik kulübesine girerek durdu #2

    İzmir'de otomobil, güvenlik kulübesine girerek durdu #3

    İzmir'de otomobil, güvenlik kulübesine girerek durdu #4

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