Bayındır ilçesinde etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi, okulun önünde görev yapan trafik polisi kucağına alarak, yolun karşısına geçirdi.

İzmir'i etkisi altına alan fırtına nedeniyle şehrin birçok noktasında aksamalar meydana geldi.

YÜRÜMEKTE ZORLANAN ÖĞRENCİNİN YARDIMINA POLİS KOŞTU

Bayındır ilçesinde de rüzgar etkisini artırdı. Fırtına ve yağış nedeniyle Dörteylül İlkokulu'nda okuyan bir öğrencinin yolun karşısına geçmekte zorlandığını gören okul önünde görevli trafik polisi, yardıma koştu.

KUCAĞINA ALARAK YOLUN KARŞISINA GEÇİRDİ

Trafik polisi, öğrenciyi kucağına alarak yolun karşısına geçirdi. O anlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İzmir'de polis, fırtınada yürüyemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı VİDEO