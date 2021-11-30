Euro
14.9888
3.59%
Dolar
13.2179
3.13%
Altın
762.48
3.74%
Borsa
1.81
0.05%
Bitcoin
756.658
2.62%
BTXN Coin
50.17
-4.05%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    İzmir'de polis, fırtınada yürüyemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı

    Bayındır ilçesinde etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi, okulun önünde görev yapan trafik polisi kucağına alarak, yolun karşısına geçirdi.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de polis, fırtınada yürüyemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı

    İzmir'i etkisi altına alan fırtına nedeniyle şehrin birçok noktasında aksamalar meydana geldi.

    YÜRÜMEKTE ZORLANAN ÖĞRENCİNİN YARDIMINA POLİS KOŞTU

    Bayındır ilçesinde de rüzgar etkisini artırdı.  Fırtına ve yağış nedeniyle Dörteylül İlkokulu'nda okuyan bir öğrencinin yolun karşısına geçmekte zorlandığını gören okul önünde görevli trafik polisi, yardıma koştu.

    KUCAĞINA ALARAK YOLUN KARŞISINA GEÇİRDİ

    Trafik polisi, öğrenciyi kucağına alarak yolun karşısına geçirdi. O anlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    İzmir'de polis, fırtınada yürüyemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı VİDEO

    İzmir de polis, fırtınada yürüyemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı #1

    İzmir de polis, fırtınada yürüyemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir