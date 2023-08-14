İzmir'de polisten kaçan araçta uyuşturucu çıktı İzmir’de polis ekiplerinden kaçan hafif ticari araç, yaşanan kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalandı. Araç içerisinde 280 adet sentetik ecza maddesi ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

İHA

İzmir’in Konak ilçesinde, vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine, 33 CMF 53 plakalı hafif ticari aracın içerisinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Takibe alınan araç yakalandı

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde aracın Konak ilçesinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hafif ticari aracı takibe aldı.

Polisleri fark eden araç sürücüsü hızlı kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç, Halkapınar Metro İstasyonu yakınında ekipler tarafından yakalandı.

Araç içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Araç içerisinde yapılan aramalarda aracın tavan kısına gizlenmiş 280 adet sentetik ecza maddesi ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

te yandan, araç içerisinde bulunan M.D. ve G.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.