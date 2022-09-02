İzmir'de sabah saatlerinde avdan dönen balıkçıların tezgahları balıkla doldu

Av sezonunun başlamasıyla birlikte mavi sulara ağ atan balıkçıların yüzü güldü. Bölgede çinekop ve lüfer bolluğu yaşanırken, fiyatların ise 5’te 1 oranında düştüğü belirtildi.

15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Elül itibariyle sona erdi.

Heyecanla yeni sezonu bekleyen balıkçılar, gece saatlerinden itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar denize açıldı.

Yurdun dört bir yanında coşkuyla karşılanan av sezonu sevinci, tezgahlara da yansıdı.

Mezatla satışa sunuldu

İzmir'de balıkçılar, sabah saatlerinde avdan döndü ve yakaladıkları balıkları sergiledi.

İHA'nın aktarımına göre; balık halinde hareketlilik yaşanırken, yakalanan balıklar saat 05.45’te mezatla satışa çıktı.

"Fiyatlar 5’te 1 oranında düştü"

Balıkçı Cem Akman, “Av sezonu açıldı. Gayet bereketli geçiyor ama bu 3-4 gün sürer. Halkımız bence bu ara balığa saldırmalı. Çinekop ve Lüfer ilk İzmir’de çıktı. Bu sene bereket var. Fiyatlar 5’te 1 oranında düştü. Balık ucuzladı. Et mi balık mı, balık. Hem gırgırda hem trol balıklarında iyi gidiyoruz bu sene. Biz 2 tonluk da balıkta yakaladık, 700-800 kilo orkinoslar da yakaladık. Denizden çıktığı zaman kiloya filan bakmaz. Yeter ki ağın kaldırsın. ‘Vira bismillah’ demişler ya ağ kaldırsın yeter” diye konuştu.

"Balık fiyatının düşük olduğu zamanlardayız"

Av sezonuna iyi başladıklarını dile getiren balıkçı Muhammet Ali Balek, “Hayırlısı ile sezona başladık. Balıkçılık camiasına hayırlı uğurlu olsun. Bu sene bereket ve bolluk var. Güzellik bir balıkçılık var. Her taraf balık ile doldu taştı. İnşallah hep böyle bol, bereketli, ucuz olur ve millet yer. Balık fiyatının düşük olduğu zamanlardayız. İlerde balığın azlığına çokluğuna göre fiyatlar yükselir düşer. Bizim için deniz umuttur, umudumuz da denizdir. İnşallah umudumuz iyi olur. Hamsinin kilosu şu anda 20 ile 30 lira arası değişiyor. Palamudun çifti 30 lira ile 40 lira arasında ama bu ince olup olmamasına bağlı. Barbunun kilosu da şu anda 100 liraya düştü. Umarım iyi bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.

"Denizlerdeki bolluk milletimizin yüzünü güldürecek"

Balıkçı Atilla Korkmaz, “Balık bolluğu var. Bu sene vatandaşımız balığa doyacak. Fiyatlar makul. Bu sene çok umutluyuz. Fiyatlar da düşecek gibi duruyor. Denizlerdeki bolluk milletimizin yüzünü güldürecek. Şu an en çok sardalye geldi. Onun da tezgahlarda fiyatı 30 ile 35 TL arası değişiyor” dedi.