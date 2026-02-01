İzmir'de sağanak: Caddeler göle döndü

- İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle birçok ilçe su altında kaldı.
- Araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı, bazı bölgelerde trafik durdu.
- Fırtına, Reisdere Mahallesi'nde bir binanın dış cephesine zarar verdi.
İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Yoğun yağış nedeniyle Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü.
CADDE VE SOKAKLARDA SEL
Kentin birçok bölgesinde altyapı yetersiz kalırken, rögarlardan taşan sular caddeleri kapladı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların su birikintilerini geçmekte zorlandığı görüldü.
Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.
ÇEŞME'DE DE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Çeşme genelinde de gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtınada vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, fırtınanın etkisiyle Reisdere Mahallesi’nde bulunan bir binanın dış cephesinde hasar oluştuğu ve ufak çaplı çöküntüler meydana geldiği öğrenildi.