Öğle saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen yağmurda yolda kalan bir sürücü o anları kaydederek, "Verdiğimiz ödenekler, vergiler hiçbir şekilde çalışmalara harcanmıyor" dedi.

Yurt genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye devam ediyor.

Ağustos sıcaklarıyla birlikte birçok ilde yağmur etkili olurken bir uyarı da İzmir için yapıldı.

Dün Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yağışın gök gürültülü olacağı ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

12.00-18.00 saatleri arasında beklenen yağmur, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde etkili olmaya başladı.

Caddeler göle döndü

Kısa sürede etkili olan yağmur, caddelerde su taşkınlarına yol açarken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

DHA'nın aktarımına göre; yağış sırasında trafikte olan bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi.

İzmir'de sağanak yağış sonrası Ege Üniversitesi Hastanesi’ni su bastı VİDEO

"Yolda kalan arabalar da oldu"

Kavşaktan geçmek için biriken suyun çekilmesini bekleyen sürücülerden Mutlu Çağlar, "Suyun çekilmesini bekliyoruz. Aracım da su alacak. Aracımı ve kendimi tehlikeye atmamak için beklemekten başka çarem yok. Yolda kalan arabalar da oldu. Burada herhangi bir çalışma yapıldığını görmedim." dedi.

Hastaneyi su bastı

Trafikte aksamalar yaşanırken belediye ekipleri ise yağışın ardından teyakkuza geçti.

Yağmur nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni de su bastığı ve hastaların zor anlar yaşadığı belirtildi.

"Mağdur kaldık çıkamadık"

Hastanede kızı tedavi gören Emine Uslu, "Bir anda yağmur şiddetli şekilde gök gürültüsüyle birlikte bastırmaya başladı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hastam vardı, hastanede kızım yatıyordu ama yukarıdaki katlarda olduğu için onun açısından sorun olmadı. Bir anda yağmur çamur bastırdı ve poliklinikler su doldu. Mağdur kaldık çıkamadık, mecbur ayaklarıma poşet geçirdim." dedi.





İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti VİDEO



"Vergiler hiçbir şekilde çalışmalara harcanmıyor"

Öte yandan bölgede aracıyla mahsur kalan bir kişi, çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Yağmur yağacağı günler öncesinden haber verilmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde önlem almamıştır. Bu rezilliği biz her yağmur sonrasında çekiyoruz. Verdiğimiz ödenekler, vergiler hiçbir şekilde çalışmalara harcanmıyor. Ne yapıldığı hakkında bir açıklama bekliyoruz. Çünkü artık yorulduk. Ben şu an denizde değilim yoldayım ama görüyorsunuz ki kaldırımla yol birleşmiş. Araçlar yolda gitmiyor resmen denizde yüzüyor. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Rezilliktir bu artık yeter." dedi.

































