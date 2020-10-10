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    İzmir'de sahte içkiden ölümler

    İzmir'de sahte içkiden ölümler

    İzmir'de sahte içkiden zehirlenen 18 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.10.2020 - 07:56
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    İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetmişti.

    4 KİŞİ DAHA ZEHİRLENDİ

    Öte yandan, hastanede tedavi gören 2 kişi taburcu olurken, 4 kişinin daha kaçak alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    İzmir de sahte içkiden ölümler #1

    ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

    Sahte içki içtiği iddiası ile hastaneye kaldırılan 3 kişi daha hayatını kaybetti.

    Ölenlerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Mayave  Aydın Göksoy, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise Adem Güneş(64) olduğu öğrenildi.

    Hasan Çetinesen dün akşam saatlerinde  tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

    TOPLAM 16 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

    Sahte içki içtikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılan 16 kişinin tedavisi sürerken, ölü sayısı 4'e yükseldi.

    İzmir de sahte içkiden ölümler #2

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