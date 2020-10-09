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    İzmir'de sahte içkiden zehirlenenlerden ilk acı haber

    İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 09.10.2020 - 23:14
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    İzmir'de sahte içkiden zehirlenenlerden ilk acı haber

    İzmir’de iddialara göre sahte içki tükettikten sonra görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 18 kişiden, tedavi altınaki Hasan Çetin Esen (59) hayatını kaybetti.

    17 KİŞİ TEDAVİDE, 10 GÖZALTI VAR

    Diğer 17 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bazı iş yeri ve depolarda aramalar yaparak, 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    İzmir de sahte içkiden zehirlenenlerden ilk acı haber #1

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