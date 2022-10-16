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    İzmir'de sopalı bıçaklı yol verme kavgası: 2'si ağır 4 yaralı

    İzmir Buca'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada araçlarınan inen şahıslar, birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olayda 4 kişi yaralandı.
    • 16.10.2022 - 23:24
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    İzmir'de sopalı bıçaklı yol verme kavgası: 2'si ağır 4 yaralı

    Saat 16.50 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Göksu Mahallesi 682 Sokak’ta meydana gelen olayda, Ş.A. (41) ile oğlu Y.A. (17) 10 CLD 20 plakalı Hyundai marka otomobille sokakta seyir halindeyken, M.A. (20) ve F.C.E.’nin (21) içerisinde bulunduğu 34 BU 0513 plakalı Ford marka araçla karşılaştı.

    Burada şahıslar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Sopa ve bıçakla saldırdı

    Şahıslar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine baba Ş.A. ile oğlu Y.A., bulundukları araçtan inerek M.A. ve F.C.E.’ye sopa ve bıçakla saldırdı.

    Diğer şahısların da bıçakla olaya karşılık vermesi üzerine her iki tarafta yaralanarak kanlar içerisinde kaldı. Hastanelerde tedavi altına alındılar Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    2'si ağır 4 kişi yaralandı

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Ş.A., Y.A., M.A. ve F.C.E. ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.E. ile Y.A.’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.A. ile Ş.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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