İzmir'de tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü İzmir’de tartıştığı kişiler tarafından silahla vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

İzmir'de dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 Sokak’ta, Doğucan Yılmaz (23), A.D. (20) ve M.A. (25) ile sokakta tartışmaya başladı.

Tartıştığı kişiye ateş etti

Gerginliğin artması üzerine A.D., yanındaki tabancayla Yılmaz’a ateş etti. Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığılırken, A.D. ve M.A. olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Yılmaz, ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve koltuk altından vurulduğu öğrenilen Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri olay sonrası kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.