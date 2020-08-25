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    İzmir'de tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

    Foça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 12 kişiden, haklarında yurt dışı yasağı bulunan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
    • DHA
    • 25.08.2020 - 18:22
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    İzmir'de tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

    Türk Sahil Güvenlik botu, dün öğle saatlerinde Foça açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen bir tekne olduğunu belirledi.

    Sahil güvenlik, içinde 4 çocuk, 2 kadın ve 6 erkek bulunan tekneyi Foça Balıkçı Barınağı'na getirdi.

    Teknedeki 12 kişi Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan 12 kişinin kimlik tespitleri yapıldı.

    İzmir de tekne ile Yunanistan a kaçmaya çalışan 7 FETÖ cü yakalandı #1

    7 KİŞİNİN FETÖ ŞÜPHELİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Kimlik tespiti sonucu teknede yakalananlardan 2'si emniyet amiri, 3'ü polis, 1'i memur, 1'i de öğretmen toplam 7 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

    İzmir de tekne ile Yunanistan a kaçmaya çalışan 7 FETÖ cü yakalandı #2

    7'Sİ FETÖCÜ VE ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

    Tekneyi kullanan ve organizatör olduğu belirlenen kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından Foça Adliyesi'ne sevk edilen 8 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasındaki 4 çocuk ise serbest bırakıldı.

    İzmir de tekne ile Yunanistan a kaçmaya çalışan 7 FETÖ cü yakalandı #3

    İzmir de tekne ile Yunanistan a kaçmaya çalışan 7 FETÖ cü yakalandı #4

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