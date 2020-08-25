İzmir'de tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

Foça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 12 kişiden, haklarında yurt dışı yasağı bulunan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Türk Sahil Güvenlik botu, dün öğle saatlerinde Foça açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen bir tekne olduğunu belirledi.

Sahil güvenlik, içinde 4 çocuk, 2 kadın ve 6 erkek bulunan tekneyi Foça Balıkçı Barınağı'na getirdi.

Teknedeki 12 kişi Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan 12 kişinin kimlik tespitleri yapıldı.

7 KİŞİNİN FETÖ ŞÜPHELİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kimlik tespiti sonucu teknede yakalananlardan 2'si emniyet amiri, 3'ü polis, 1'i memur, 1'i de öğretmen toplam 7 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

7'Sİ FETÖCÜ VE ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Tekneyi kullanan ve organizatör olduğu belirlenen kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından Foça Adliyesi'ne sevk edilen 8 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasındaki 4 çocuk ise serbest bırakıldı.





