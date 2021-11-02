İzmir'de VIP taksi hizmete giriyor: Fiyatı yüzde 50 daha fazla

İzmir’in T plaka taşıyan özel donanımlı ilk ticari taksisi hizmete başlıyor. VIP taksi donanımıyla dikkat çekerken, normal taksi ücretlerine de 20 gün içerisinde zam geleceği belirtildi.

İzmir'de kentin T plaka taşıyan özel donanımlı ilk ticari taksisi cuma günü hizmete giriyor.

İçerisinde buzdolabından televizyona, Wi-fi internetten telefona kadar birçok özel imkan barındıran taksinin büyük ilgi çekmesi bekleniyor.

8 KİŞİLİK TAKSİ

İzmirli taksici esnafı Mehmet Cangül tarafından başlatılan VIP taksi, 8 kişilik kapasitesinin yanı sıra uzun yolculuklarda da rahat bir yolculuk imkanı sağlıyor.

Aracın özellikleri ve tarifesi hakkında bilgi veren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, VIP taksi sayısının kentte giderek artmasını beklediklerini söyledi.

Taksi fiyatlarında ayarlamaya gitmek zorunda kaldıklarını da anımsatan Anık, 20 gün içerisinde taksi ücretlerinin netleşeceğini bildirdi.

“İZMİR'E HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Anık, “VIP taksimiz cuma günü itibarı ile hizmete girecek. Biz bu kararımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geçtiğimiz yıl geçirtmiştik. İsteyen her arkadaşımızın VIP taksiye geçmesi ile ilgili UKOME kararını aldırdık. Ancak talihsizliğimiz ne yazık ki pandemi dönemi oldu. Şimdi artık yavaş yavaş işlerimiz düzeldi. İlk arkadaşımız da aracını aldı ve bu araç önümüzdeki Cuma hizmete giriyor. Kendisine ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun diyorum.” dedi.

İzmir'de VIP taksi dönemi: Yüzde 50 daha pahalı olacak VİDEO

DİĞER TAKSİLERE GÖRE YÜZDE 50 DAHA PAHALI OLACAK

VIP taksinin fiyatının yüzde 50 daha yüksek olacağını aktaran Anık, “Bu aracın diğerlerine göre elbette ki fiyat farkı var. Bu araç diğer taksilere göre kilometre başına yüzde elli daha pahalı olacak. Bu araçlar aynı zamanda 8 artı 1 kişilik. Üstelik bu aracın yakıtı diğerlerine göre daha fazla. Konforunu da hesaba katarsak, o yüzden bir fiyat farkı olacak. İzmir'de ilçelerimiz dahil her taksici meslektaşım kullanabilir. Diğer araçtaki plakasını bu araçlara takarak çalışabilirler. İleride bir sıkıntı yaşadığı zaman diğer aracına da dönebilir. Oldukça lüks, her türlü konfora haiz bir araç hizmete hazır. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

UBER'E ALTERNATİF

VIP taksiler ile aynı zamanda UBER'e de bir alternatif sunduklarının altını çizen Anık, “Ben VIP taksi sayısının İzmir'de artmasını istiyorum. Hatta kendim de koymayı düşünüyorum. VIP taksi alacak arkadaşlarımız da var şu anda. Bu sayı ne kadar yükselirse, bizim bu global firmalara karşı elimiz o kadar güçlenmiş olur. Bu şekilde de hiç kimse 'Ben filanca firmanın lüks aracı varken taksiye neden bineyim?' diyemez.” diye konuştu.

İZMİR'DE TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM GELECEK

Açıklamasında taksi ücretlerine 20 gün içerisinde fiyat ayarlaması yapacaklarına da vurgu yapan Anık, üst üste gelen akaryakıt zamlarının ardından böyle bir karar almak mecburiyetinde kaldıklarını yineledi.

Anık, şunları söyledi:

“Akaryakıt zammı değil de fiyat ayarlaması diyelim. Biz aşağı yukarı 17 aydır fiyat ayarlaması yapmadık. En son yaptığımızda da iki yıldır yapmıyorduk. Bu sene akaryakıt fiyatlarının artışından dolayı biz ağustos ayının sonlarında artış talebinde bulunmuştuk. Bu talebimiz komisyonlarda görüşüldü. Çünkü sadece bizi değil, çevre iller ve ilçeleri de ilgilendiriyordu bu fiyat ayarlaması. Bu olağanüstü fiyat artışından dolayı belediye ile revize etme konusunda görüşme yaptık. Onlar da olumlu yaklaştılar. Aşağı yukarı 90 kuruş ila 1 lira arasında bir ilave zam gelmişti. 20 içerisinde bu karar kurullardan geçtikten sonra da fiyat ayarlamamızı yapacağız. En son yüzde 15 civarındaydı; son aldığımız kararla bunu biraz daha yükselteceğiz. İndi-bindi 10 lira iken biz bunu 13 lira yapacağız. Açılışımız 4,20 lira iken onu da 4,50 liraya yükselteceğiz. Kilometre başına 5 lirayken biz bunu da revize edeceğiz. İzmirli vatandaşlarımızı üzmeden fiyat ayarlamalarımızı 20 gün sonra netleştireceğiz.”