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İzmir'de yasaklı ırk köpek, kediyi nefessiz bıraktı

İzmir'de yasaklı ırk köpek, kediyi nefessiz bıraktı Aliağa'da yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bıraktı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, "Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savunan köpeğin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.