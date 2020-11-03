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    İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni görüntüsü

    İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 03.11.2020 - 12:43
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 12:48
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    İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni görüntüsü

    İzmir’deki 6.9 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar ilçesinin sahil kasabası olan Sığacık'ta tsunami meydana geldi.

    Tsunamiden kaçan vatandaşların cep telefonu kameraları ile kayda aldıkları görüntülerde, vatandaşların son anda kaçtığı görüldü.

    HIZLA YAYILDI

    Görüntülerde hızla gelen deniz suyunun saniyeler içerisinde karaya ulaştığı görülüyor.

    Vatandaşlar ise kendilerine doğru gelen sudan koşarak kaçıyor. Sahil şeridini de geçen sular, bir çocuk parkını ise kısa sürede sular altında bıraktığı görüldü.

    İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni görüntüsü ViDEO

    İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni görüntüsü #1

    İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni görüntüsü #2

    İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni görüntüsü #3

    İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni görüntüsü #4

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