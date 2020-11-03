İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir’deki 6.9 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar ilçesinin sahil kasabası olan Sığacık'ta tsunami meydana geldi.

Tsunamiden kaçan vatandaşların cep telefonu kameraları ile kayda aldıkları görüntülerde, vatandaşların son anda kaçtığı görüldü.

HIZLA YAYILDI

Görüntülerde hızla gelen deniz suyunun saniyeler içerisinde karaya ulaştığı görülüyor.

Vatandaşlar ise kendilerine doğru gelen sudan koşarak kaçıyor. Sahil şeridini de geçen sular, bir çocuk parkını ise kısa sürede sular altında bıraktığı görüldü.

İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni görüntüsü ViDEO