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    İzmir'de yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine, yeşil alan yapılacak

    Bakan Murat Kurum, İzmir'de yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.
    • AA
    • 21.02.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 15:49
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    İzmir'de yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine, yeşil alan yapılacak

    İzmir'de 30 Ekim tarihinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

    İzmi'de büyük kayıplara sebep olan depremde Rıza Bey Apartmanı'ndan da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

    YEŞİL ALAN İNŞA EDİLECEK

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

    Bakan Kurum, depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.

    Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı VİDEO-ARŞİV

    İzmir de yıkılan Rıza Bey Apartmanı nın yerine, yeşil alan yapılacak #1

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