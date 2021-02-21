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İzmir'de yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine, yeşil alan yapılacak

İzmir'de yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine, yeşil alan yapılacak

Bakan Murat Kurum, İzmir'de yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.