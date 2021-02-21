İzmir'de yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine, yeşil alan yapılacak
Bakan Murat Kurum, İzmir'de yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.
- AA
- 21.02.2021 - 15:26
- Güncelleme : 21.02.2021 - 15:49
İzmir'de 30 Ekim tarihinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
İzmi'de büyük kayıplara sebep olan depremde Rıza Bey Apartmanı'ndan da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
YEŞİL ALAN İNŞA EDİLECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını duyurdu.
Bakan Kurum, depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.
Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı VİDEO-ARŞİV