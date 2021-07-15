İzmir'de zabıta memuru kendisine ceza yazdı

Urla'da zabıta memurunun, motosikletini yaya kaldırımına park ettiğini gören vatandaş uyarıda bulundu. Hatasını fark eden memur kendisine cezai işlem uyguladı.

İzmir'in Urla ilçesinde görevli zabıta memuru, motosikletini yaya kaldırımına park ettikten sonra durumu fark eden birisinin uyarması sonucu, hatasını kabul ederek kendisine ceza kesti.

VATANDAŞI HAKLI BULARAK ÖZÜR DİLEDİ

İddiaya göre Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli iki çocuk babası memur E.Ö, resmi kıyafetiyle kullandığı motosikletini yaya kaldırımına park etti. Yoldan geçen yaşlı bir kadın zabıta memurunu uyararak yaptığı kural hatasına tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıta memuru, yaşlı kadına haklı olduğunu söyleyerek, kendisinden özür diledi ve gereğini yapacağı konusunda kadına söz verdi.





KENDİSİNE CEZA KESTİ VE AYNI GÜN ÖDEDİ

Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli memur E.Ö, birimine giderek 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 38/1 maddesini kapsayan işgal (Kaldırımda geliş-geçişi engellemek) suçundan kendisine 204 lira idari para cezası kesti. Öte yandan Özkocabıyık, kendisine kestiği cezayı aynı gün belediye veznesine giderek ödedi.



