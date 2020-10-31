İzmir'deki depremde enkaz altında kalan ve telefonda konuştuğu Bekir Pakdemirli'ye yerinin tespit edilmesi için köpek salmalarını, kendisinin de kedi sesi çıkaracağını söyleyen Buse kurtarıldı.

İzmir'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, enkaz altında kalanlar için seferber olan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Enkaz altındakilere ulaşmak için farklı yöntemlere başvuran ekipler, Buse isimli bir genç kıza telefonla ulaşmayı başardı.

BAKAN PAKDEMİRLİ, KÜÇÜK ÇOCUKLA KONUŞTU

Buse'yi cesaretlendirmek ve moralini yükseltmek için bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonda Buse ile görüştü.

Kameralar önünde gerçekleşen konuşma tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.

BUSE BU BİNADAN KURTARILDI

28 yaşındaki Buse Hasdemir, 10 katlı binanın enkazı altından yaklaşık 9.5 saat sonra, ekiplerin titiz çalışmalarının ardından sağ salim çıkarıldı.

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı-Video

5 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Yalnız olmadığını söyleyen Buse'nin anne-babası ve enkaz altında kalan 3 kişi daha aranıyor.

Bakan Bekir Pakdemirli'nin küçük depremzede ile konuşması VİDEO

"KÖPEKLERİ SALIN KEDİ SESİ ÇIKARTAYIM"

Minik Buse, yerinin tespit edilmesi için bir öneride bulundu. Buse Pakdemirli'ye, "Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım" dedi.

Pakdemirli ise, "Tamam Buse çok güzel bir fikir bu. Köpekleri salacağız sen de kedi sesi çıkartacaksın. Moralini böyle yüksek tutmanı istiyorum. Biraz sabret." şeklinde cevap verdi.