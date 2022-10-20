İzmir'deki Emrah Apartmanı davasında ek bilirkişi raporu beklenecek

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında, binanın müteahhidi ve fenni mesulünün yargılanmasına devam edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı.

Turgay Akkoçlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hapis cezası istemiyle dava açıldı

Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti. 3'üncü celsede ise Turgay Akkoçlu tahliye edildi.

6'ncı duruşma görüldü

İzmir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün, davanın 6'ncı duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Hayati Uzun ve Turgay Akkoçlu ile taraf avukatları katıldı. Davada savcı, 23 Haziran'daki duruşmada sanıklar için istediği 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladığını söyledi.

"Sepet sayesinde hava alıp, kurtuldum"

Duruşmada dinlenen, Emrah Apartmanı'nın enkazında kızı Buse Demir'i kaybeden Şaziye Demir, “O depremden yaralı olarak kurtuldum. Kızım havasız kalarak öldü. Sanıklar cezasını bulsun. Sadece bunu istiyorum. Ben, bir sepet sayesinde hava alarak kurtuldum. Bunu kimse yaşamadı, yaşamayan bilemez." dedi.

"Herkes cezasını alsın, kızım 2 senedir toprağın altında çürüyor"

Baba Osman Demir ise "Bina tamamen kum yığınına dönüştü. Koruyucu hiçbir etkisi kalmamış. Bu bile yapının ne kadar kötü olduğunu gösterir. Çevredeki binalar ayaktayken bizim binamız kum yığını olmuş. Herkes cezasını alsın. Kızım 2 senedir toprağın altında çürüyor." diye konuştu.

"Öyle bir ceza verilsin ki Türkiye'ye ibret olsun"

Duruşmada dinlenen, depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan'ın babası, terörle mücadele gazisi Hasan İnan da depremde ölümden dönenlerin alınan tedbirler sayesinde hayatta kaldıklarını söyledi. İnan, şöyle devam etti:

"Kızım, maalesef ihmalin büyüklüğü nedeniyle kurban oldu. Bu binaya bomba atılsa bir tarafı yıkılır bir tarafı kalırdı. Ancak, bu bina yıkılınca kum yığınına döndü. Bizim çocuklarımız havasızlıktan öldü. Gerekli ceza ne ise verilsin. Türkiye'de bu deprem ne ilk ne de son olacak. Öyle bir ceza verin ki Türkiye'ye ibret olsun"

"Bomba patlamış gibi olmasının binanın çürük olmasıyla alakası yok"

Tutuksuz sanıklardan Turgay Akkoçlu, 2003'te yaşanan depremde binanın çatladığını ve epoksi yapıldığını savunarak, "Bilirkişiden gelecek ek raporun sonucu değişecektir. Şikayetçiler zor durumdalar. Tabii ki acılarını anlıyorum. Bomba patlamış gibi yere dağılmış demeleri doğrudur. Bomba patlamış gibi olmasının binanın çürük olmasıyla alakası yok. Bu tamamen teknik bir şeydir. Sağlığım gün geçtikçe bozulmaktadır. Biz suçlu değiliz" dedi. Diğer tutuksuz sanık Hayati Uzun ise, ev hapsi kararının kaldırılmasını talep etti.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, bilirkişiden gelecek ek raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.