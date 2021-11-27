Seferihisar ilçesinde şiddetli etkisini gösteren fırtına, iki balıkçı teknesini batırdı. Bölgeye giden tekne sahipleri, "Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan fırtına zor anlar yaşattı.

Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İKİ BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Saatteki hızı zaman zaman 78 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle özellikle denizciler zor anlar yaşarken, maddi zarar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle iki tekne alabora olurken, kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

"HER YIL AYNI SORUNU YAŞIYORUZ"

Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki fırtına iki balıkçı teknesini batırdı VİDEO