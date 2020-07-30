İzmir'deki Manda Çayı'nın kokusundan vatandaş isyan etti

Manda Çayı'ndan yayılan kötü kokular İzmirlileri isyan ettirdi. Vatandaş, kirlilik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

İzmir'deki Adliye Sarayı yakınında bulunan Manda Çayı, kirlilği ve yaydığı kötü kokular ile çevredeki vatandaşlara rahatsızlık veriyor.

Manda Çayı yakınında lokantaları bulunan esnaf ve vatandaşlar, sudaki atıkların kötü kokuya neden olduğunu ve özellikle yaz ayında kokunun rahatsızlık verdiğini aktardı.

VATANDAŞ KALICI ÇÖZÜM İSTİYOR

Bölgede kokuyla birlikte sinek probleminin de yaşandığını dile getiren vatandaşlar, kalıcı çözüm istediklerini ifade etti.

HAVADA UÇAN KUŞ BİLE ŞİKAYETÇİ

Manda Çayı yakınında esnaf lokantası bulunan Selami Aydın, "Biz buranın esnafı olarak buranın kokusundan şikayetçiyiz. Çok berbat bir şekilde kokuyor. Yazın dere içine gelen balıklar da ölüyor. Biz, şikayetçiyiz. Buradaki gökdelenlerde çalışan, adliyede çalışan kişiler de şikayetçi. Bizim lokantamıza gelen müşteriler de şikayetçi, bu kokudan dolayı yemek yiyemiyorlar. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Rengi de çok kötü, sanayiden gelen pislikleri döktüklerini tahmin ediyorum. İster istemez sinekler de oluyor. Belediyeden bir çözüm istiyoruz. Bu pisliğin önüne geçemediler. Burası İzmir'in en güzel yeri" dedi.

GEÇİÇİ ÇÖZÜMLER YETERSİZ KALIYOR

Manda Çayı'yla ilgili çalışmaların günlük olduğunu ancak kalıcı bir çözüm getirilemediğini belirten Öner Kılıç ise, "Buranın bir an önce ıslah edilmesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de başka bir çayı büyük bir özveriyle temizledi, ıslah etti. Ancak burada uzun zamandan beri ıslah çalışmaları yapılmıyor. Çeşitli yerlerden gelip çaydan su örnekleri aldılar. Ancak bu işlem devam etmedi. Müthiş bir rahatsız edici koku mevcut. Su simsiyah akıyor, sineklenmeler oluyor. Ufak sivri sinekler oluyor. Zirai ilaçlamalar yapıldıktan sonra sinekler kesiliyor ama bunlar hep geçici çözümler. Günübirlik çalışmalar yetersiz kalıyor. Kalıcı çözüm istiyoruz. Belediye bu konuda çalışma yapmalı" dedi.





















